En 21-årig mand er søndag morgen blevet fundet liggende bevidstløs på vejen ved siden af en forulykket bil i Thyborøn.

»Han havde skader på hovedet og er i en alvorlig tilstand,« siger vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Der var ingen vidner til det, der ligner en soloulykke, men politiet fik alarmopkaldet kl. 6.58 fra en kvinde, der kom forbi efterfølgende.

I et villaområde af Vesterhavsgade havde den 21-årige mand forinden tilsyneladende mistet herredømmet over sin bil og ramte først et elskab og siden et hus. Herefter blev han slynget ud af køretøjet og mistede bevidstheden.

»Da vi når frem, får vi kontakt til ham, han liver lidt op og fortæller et navn,« siger vagtchef Jesper Brøndum:

»Men vi ved ikke, hvorfor han er kørt galt, men uheldet skete i en blød kurve af Vesterhavsgade.«

Den unge mand er på grund af hovedskaderne blevet fløjet med ambulancehelikopter til Skejby Universitetshospital.

Politiet har desuden anmodet om at få en blodprøve, så det kan fastslås om bilisten har været under påvirkning af alkohol eller andre euforiserende stoffer.

En bilinspektør skal i løbet af søndagen undersøge uheldsstedet nærmere.