En 21-årige kvinde, som har været efterlyst siden sidste uge, er blevet fundet død i Hellerup.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den unge kvinde blev fundet død vandet i Hellerup nord for København.

Det oplyser Københavns Politi til TV2.

Den 21-årige kvinde, vi har haft efterlyst, er desværre fundet død ud for Hellerup Havn. Der er ikke noget, der tyder på et mistænkeligt forhold. Hendes pårørende er underrettet. Vi beder medier fjerne efterlysningen og har derudover intet yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 4, 2020

Den 21-årige har været forsvundet siden natten til torsdag i sidste uge, hvor hun forlod sit hjem på Frederiksberg.

Politiet understreger, at der ikke er noget der tyder på, at hun har været udsat for noget kriminelt.

Hende pårørende er underrettet.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen.