En patrulje på Tilst Vestervej i Tilst satte natten til onsdag klokken 3.14 efter en bil, der kørte forbi dem i meget højt fart.

Men i stedet for at standse for politiet, satte bilisten farten op og fortsatte ad Tilst Skolevej.

Her rundede speedometeret i patruljebilen på et tidspunkt et godt stykke over det dobbelt af de 50 kilometer i timen, som man må køre i området.

På Langkærvej holdt bilisten ind, og han og en passager løb fra stedet. Bilisten, en 21-årig mand, blev dog indhentet af politiet og anholdt.

Mens den 21-årige forsøgte at stikke af fra politiet i bil, kørte han over dobbelt så stærkt, som det tilladte, og det betegnes som vanvidskørsel.

Bilen blev derfor beslaglagt med henblik på konfiskation.

Ejerforholdet er lige nu ved at blive afklaret.

Den 21-årige virkede desuden påvirket og har ikke noget kørekort.

Han blev derfor ud over vanvidskørslen sigtet for narkokørsel og for kørsel uden førerret.

I bilen fandt betjentene en dolk og nogle tramadol-piller, og han blev derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven og for besiddelse af euforiserende stoffer.