En 21-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage for at have truet en kvinde på livet via en video.

Det har en dommer ved Retten i Randers afgjort tirsdag eftermiddag.

Fængslingen sker efter, at Østjyllands Politi mandag klokken 12.50 fik en anmeldelse fra en 18-årig kvinde, der forklarede, at hendes 21-årige ekskæreste via en video havde truet med at slå hende ihjel. 25 minutter senere kunne politiet anholde den 21-årige på Fuglevænget i Grenaa, hvor bekymrede borgere havde set ham stå iført skudsikker vest og råbe, at han ville slå nogen ihjel. Han havde dog intet våben på sig.

Ifølge ekskæresten sagde den 21-årige mand i videoen omtrent: »Tag ud af landet med din mor. Du ved ikke hvad jeg kan, men det viser jeg dig,« hvorefter han førte kameraet hen til to geværer.

Da patruljen kom frem, traf de den 21-årige lidt derfra, der straks gik hen mod politibilen og råbte op og gestikulerede voldsomt. Betjentene anholdt ham og satte ham i håndjern på bagsædet. Geværerne fra videoen blev også fundet under anholdelsen. Der viste sig at være tale om lovlige hardball-geværer.

Manden blev efter anholdelsen indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvor han blev vurderet til at være manisk.

Den 21-årige blev under grundlovsforhøret præsenteret for en omfattende sigtelse, der omfatter hele 11 forhold, herunder flere tilfælde af hærværk og trusler på livet og trusler om vold mod politibetjente. Blandt andet er han sigtet for at have sparket en siderude på en politibil i stykker, mens han truede betjentene i bilen, efter han var blevet anholdt. Nogle af forholdene erkendte han under retsmødet mandag.

»Jeg mener jo ikke noget med det, jeg siger. Det ved folk i Grenaa godt. Folk i Grenaa elsker mig,« forklarede den sigtede 21-årige i retten ifølge Randers Amtsavis. Under mødet kom det også frem, at han havde sagt, at han ville brænde ekskærestens bil af. Heller ikke det var en trussel, man skulle tage alvorligt, sagde han.

Manden valgte i samråd med sin forsvarer at kære varetægtsfængslingen til Vestre Landsret.