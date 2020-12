Fredag lykkedes det politiet at få fat i en mand, der mistænkes for at have spillet rolle i skyderi i august.

I flere måneder har politiet ledt efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at have skudt adskillige gange mod en bil i Brøndbyøster.

Fredag aften lykkedes det betjente at få fat i den efterlyste mand, og lørdag formiddag er han blevet stillet for Retten i Glostrup ved et grundlovsforhør.

Her lød sigtelsen på drabsforsøg, og dommeren har besluttet at varetægtsfængsle manden, oplyser specialanklager Bo Bjerregaard.

- Han er blevet fængslet indtil på tirsdag. Det havde jeg bedt om, for denne dag udløber fristen for den i forvejen varetægtsfængslede, siger Bo Bjerregaard.

Han henviser til en 26-årig mand, der allerede sidder varetægtsfængslet.

Politiet mener, at den 21-årige den 2. august skød flere gange mod en personbil på Brøndby Nord Vej.

Det skete formentlig som led i en bandekonflikt, men gerningsmændene bag skyderiet skød efter alt at dømme mod den forkerte bil.

- I bilen sad to personer, men intet tyder på, at de har noget med konflikten at gøre, siger Bo Bjerregaard.

Det var to mænd, som på knallert affyrede syv skud mod bilen. De to personer i bilen blev ikke ramt af skuddene.

Politiet kom på sporet af den 21-årige og efterlyste ham ad flere omgange.

Ved lørdagens grundlovsforhør blev dørene lukket. Det er derfor sparsomt med oplysninger om sagen samt politiets beviser mod den nu fængslede mand. Dog fremgår det af sigtelsen, at der er en tredje mistænkt i sagen.

Den 21-årige nægter sig skyldig.

Politiet mener, at skyderiet har forbindelse til konflikten mellem rockerklubberne Bandidos og Gremium MC på Københavns Vestegn.

I kølvandet på skyderiet i august blev der indført visitationszone i området omkring Brøndby Nord Vej.

Få dage forud for skyderiet fra knallerten var vejen også ramme om et andet skyderi, som menes at have rødder i den samme konflikt. Heller ikke ved denne episode blev nogen ramt.

/ritzau/