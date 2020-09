Foreløbig er ingen sigtet for et drab begået i Aarhus V fredag aften. En 21-årig mand blev dræbt af skud.

Det var en skudepisode, der fredag aften kostede en 21-årig mand livet på Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Foreløbig er ingen sigtet for drabet, men seks personer har været anholdt, mens politiet har klarlagt deres rolle i sagen. De ventes løsladt igen lørdag.

Østjyllands Politi har øget patruljeringen omkring Kappelvænget og vil være ekstra synlige i området de kommende dage.

Motivet for skyderiet kendes ikke, fortæller vicepolitiinspektør Lennart Glerup i en pressemeddelelse, der er udsendt lørdag formiddag.

- Der er ingen tvivl om, at det er et drab begået i det kriminelle miljø, og vi arbejder på højtryk for hurtigt at få fat i gerningsmanden.

- Vi efterforsker bredt, og det endnu for tidligt at sige noget om motivet for drabet, og om det eventuelt er banderelateret, siger Lennart Glerup.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet fredag klokken 19.31.

Vidner, der måtte set noget mistænkeligt nær Kappelvænget fredag aften, opfordres til at kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

Drabet er det seneste af en række alvorlige volds- og skudepisoder, der har ramt Aarhus-området de seneste måneder.

Flere af hændelserne har kostet menneskeliv.

En 25-årig rapper blev således 22. juli fundet dræbt af skud ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus, og dagen efter blev en 42-årig mand med relation til rockerbanden Satudarah dræbt af knivstik i Brabrand.

Nogle uger senere - den 6. august - blev en 22-årig mand fundet dræbt af skud i en bil, der var parkeret i Vårkjærparken i Viby.

Da der i sidste weekend var endnu et skyderi - denne gang i Åbyhøj - mente Østjyllands Politi, at det måtte være et led i en verserende konflikt mellem kriminelle grupper i Brabrand og boligområdet Trillegården i Hasle.

Ingen blev ramt ved skyderiet i Åbyhøj.

/ritzau/