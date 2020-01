»Hvis du ikke udleverer din mors NemID, så tænder vi kanonslaget«.

Sådan lød beskeden fra tre mænd til en 21-årig mand angiveligt, da de havde placeret et kanonslag mellem hænderne på ham og viftet med en lighter.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Det er Sydøstjyllands Politi, der har sigtet de tre mænd for voldsom afpresning, tvang og grov vold over flere dage i de seneste uger.

Ifølge sigtelsen tvang de tre mænd den 21-årige mand ind i en bil og kørte ham rundt til flere forskellige steder i Horsens, hvor de fik ham til at optage lån i banken, overføre penge og købe telefoner på afbetaling.

Derudover skulle de også have slået, sparket og stukket manden med en ukendt genstand. Herefter blev han forsøgt kvalt i sin hættetrøje, pisket med et bælte og altså truet med et kanonslag.

Horsens Folkeblad skriver også, at afstraffelsen skete på baggrund af en dummebøde på 80.000 kroner, som den 21-årige mand ikke have betalt.

De tre mænd er 19, 19 og 23 år gamle.