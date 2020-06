En 21-årig mand er torsdag blevet sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi han blandt andet havde to samuraisværd liggende i sin bil.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Her oplyses det, at en patrulje torsdag klokken 17:32 standsede den mandlige bilist på Gribskovvej i Helsinge.

Patruljen lagde herefter mærke til flere våben i bilen, og efterfølgende viste det sig, at manden var i besiddelse af to samuraisværd, en kniv samt en økse.

Ifølge Nordsjællands Politi havde manden ikke et anerkendelsesværdigt formål med besiddelsen af våbnene, og derfor valgte patruljen at sigte ham for overtrædelse af våbenloven.

Til B.T. oplyser politikredsens presseafdeling, at denne type våbenbesiddelse ikke lige er noget, de oplever hver dag.

Manden havde ifølge døgnrapporten kørselsforbud, og han kunne desuden ikke fremvise et gyldig kørekort på patruljens forespørgsel.

Derfor blev han ligeledes sigtet for at have kørt bil uden førerret.