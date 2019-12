Natten til fredag blev en 21-årig mand anholdt for drabet på en 23-årig mand, som blev fundet død ved Birkerød Skole.

Det oplyser Nordsjællands Politi, som også kan fortælle, at man har foretaget yderligere tre anholdelser i sagen.

'Vi har en formodning om, at motivet skal findes i et internt opgør i det kriminelle miljø,' siger Henrik Gunst i en pressemeddelelse og tilføjer, at den dræbte og de anholdte ikke har banderelationer.

Den 21-årige mand er fra Nærum, og han blev anholdt omkring klokken 03.30.

Selve anholdelsen foregik uden dramatik på en adresse i Birkerød.

De tre øvrige anholdte er alle mænd på henholdsvis 18, 20 og 27 år.

De to yngste er fra Birkerød og den ældste er fra Ballerup.

Den 21-årige er mistænkt for at stå bag et knivstikkeri tæt ved en Rema 1000 på Birkerød Parkvej torsdag aften.

Den dræbte blev fundet ved Birkerød Skole.

Det forventes, at de anholdte fremstilles i grundlovsforhør fredag. Derudover har politiet i skrivende stund ikke flere oplysninger i sagen.

Du kan kontakte politiet på 1-1-4.