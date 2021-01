Det var en 21-årig mand, der i juni sidste år affyrede det skud, som ramte og dræbte en tilfældig 31-årig mand i Vollsmose.

Sådan lyder vurderingen fra Fyns Politi, der tirsdag formiddag har anholdt den 21-årige for drab.

- Den anholdte er sigtet for at have afgivet det skud, der ramte og dræbte den 31-årige mand, der tilfældigt befandt sig i skudlinjen, da skuddet faldt, skriver politiet i en pressemeddelelse.

To stridende grupperinger skød mod hinanden den 24. juni ud for Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose. Den 31-årige havde intet med konflikten at gøre.

Vicepolitiinspektør Jesper Pedersen kalder anholdelsen "en meget vigtig milepæl" i den mere end et halvt år gamle drabssag.

- Jeg forstår godt, hvis noget synes, der er gået rigtig lang tid, inden vi i dag kunne anholde den formodede drabsmand, men det er bare nødvendigt, at grundlaget for anholdelsen er det rigtige.

- Det er baggrunden for, at det har taget så lang tid. Det her er en sag, der med rette har skabt stor utryghed blandt de mange mennesker, der bor og arbejder i Vollsmose, siger han i pressemeddelelsen.

I forvejen sidder en 25-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Han blev anholdt, efter at politiet i september frigav en video i forbindelse med skudepisoden. Han er sigtet for at have medvirket til drabet.

En anden 31-årig mand blev også ramt af skud, men overlevede.

Skudvekslingen var en konsekvens af en længerevarende konflikt mellem to grupper i henholdsvis Vollsmose og Korsløkke. Konflikten fik politiet til at oprette både skærpet strafzone og visitationszone.

Den 21-årige blev anholdt tirsdag klokken 10.25. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense onsdag.

/ritzau/

