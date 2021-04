Lørdag aften blev en kvinde stukket ned i en trappeopgang i Odense.

Og kvinden blev udsat for flere knivstik.

Det fortæller Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi, til B.T.

Hændelsen fandt sted lørdag aften på Sankt Knuds Gade i Odense, og omkring klokken 20.30 anholdte Fyns Politi en 21-årige kvinde, som de mistænker i sagens anledning.

Fyns Politi er lørdag aften massivt til stede på en adresse i Odense. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Fyns Politi er lørdag aften massivt til stede på en adresse i Odense. Foto: Presse-fotos.dk

»Vi har undersøgt, men endnu ikke afhørt. Det blev for sent i går, så afhøringen vil finde sted her til formiddag,« fortæller Thede.

Den tilskadekomne kvinde blev efter knivstikket overbragt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand.

Hun er nu opereret og stabil, lyder det fra Lars Thede:

»Når jeg siger stabil, så betyder det, at man går ud fra, at man har styr på hende.«

En person er i kritisk tilstand efter knivstikkeret. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En person er i kritisk tilstand efter knivstikkeret. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet har valgt at behandle sagen som drabsforsøg på grund af de forholdsvis voldsomme skader, oplyser Lars Thede, der ikke kan sige noget om motiveret til det voldsomme overfald.