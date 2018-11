18-årig mand blev snuppet i politiets fartkontrol

Under tre måneder. Så kort tid nåede en 18-årig mand at have sit kørekort, inden han i aftes måtte vinke farvel til det igen.

Det fortæller DR Nordjylland.

I en BMW 325 blæste den unge mand så stærkt forbi politiets fartmåler på Bygholmvejlevej ved Fjerritslev, at han overskred hastighedsgrænsen med mere end 100 procent.

Ifølge politiet blev bilen målt til at køre 203 kilometer i timen på landevejen, hvor fartgrænsen er 80 kilometer i timen.

- Det er jo rystende med en ung mand, der har haft kørekortet i mindre end tre måneder, og nu skal aflevere det igen, siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Udover en ubetinget frakendelse af kørekortet venter der også manden fra Snedsted i Thy en bøde på omkring 10.000 kroner.

Politipatruljen var på strækningen torsdag aften, fordi det er et sted, hvor bilister ofte træder ekstra hårdt på speederen.