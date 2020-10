Kevin var netop som frisør blevet færdig med at klippe en kunde, da en mand i mørkt tøj kom ind i Salon Ørn med en pose i hånden. Hans ansigt var dækket af et mundbind, og ud af posen trak han et skydevåben.

Fem skud blev affyret mod Kevin i den fyldte frisørsalon, hvorefter gerningsmanden løb ud på Mørkhøjvej og videre ad Muldager, hvor han forsvandt.

Københavns Politi er nu i gang med at efterforske drabet på frisøren, som er det seneste i en lang række af dødelige skyderier.

Seks mænd på 25 år eller derunder har i 2020 mistet livet som følge af skud, og det er det højeste antal skuddrab på unge nogensinde. Det viser en optælling, som B.T. har foretaget.

Skuddrab på unge under 25 24. februar 2020: En 24-årig mand bliver dræbt af et skud i brystet i Korskærparken i Fredericia. 22. juli 2020: Den 25-årige rapper Shmur (Shmurden) findes dræbt af skud ved Væddeløbsbanen i Aarhus. 6. august 2020: En 22-årig mand bliver fundet skuddræbt i bil ved boligblok i Aarhus. 11. September 2020: En 18-årig mand rammes af et pistolskud i hovedet på Frederiksberg. To dage senere afgår han ved døden. 25. september 2020: En 21-årig mand dør, efter at være blevet ramt af skud ved Kappelvænget i Aarhus V. 29. september 2020: En 20-årig frisør bliver dræbt med en serie af skud kort i frisørforretningen Salon Ørn på Mørkhøjvej 67 i den nordvestlige udkant af København. 6. april 2019: En 20-årig mand bliver dræbt af skud ved Rungsted Kyst. 28. april 2019: 18-årig mand bliver skudt og dræbt ud for Ladegårdsparken Vest 135 i udkanten af Holbæk. 25. juni 2019: To mænd på 21 og 23 år bliver dræbt i en byge af skud ud for Sennepshaven 54 i Herlev. 15. september 2019: En 22-årig mand skydes og dræbes med en byge af skud fra en sort Audi bil i Ishøj. 15. november 2019: En 25-årig mand bliver fundet skuddræbt ved Strandesplanaden og Tybjergparken i Brøndby Strand. 15. Marts 2018: En 24-årig mand bliver fundet skuddræbt i Valbyparken i København. 16. Oktober 2017: 16-årig Servet Abdija bliver skudt og dræbt foran sit hjem på Ragnhildgade på ydre Østerbro i København. 5. Oktober 2017: En 21-årig mand dør af sine kvæstelser efter skud i Glostrup. 3. November 2017: En 20-årig mand bliver dræbt af skud i hovedet. 22. november 2017: En 22-årig mand bliver dræbt af skud i hovedet Tingbjerg. 16. Juni 2016: En 23-årig mand bliver ramt af skud i hovedet og i maven, mens han sidder i

sin bil på Peter Bangs Vej 121 på Frederiksberg. Han dør senere af sine skader. 2. oktober 2016: En 21-årige mand bliver ramt af skud på Emstrupvej i København og dør senere af sine skader. 11. november 2015: Tre mænd på 19, 23 og 24 bliver likvideret i en lejlighed på Frederiksberg. 18. december 2015: En 18-årig bliver dræbt af skud, da der bliver skudt mod en bil der kører på Frederikssundsvej. 11. januar 2013: En 19-årig mand bliver dræbt af skud i hovedet i Høje Gladsaxe. 11. april 2013: En 19-årig mand bliver ramt af flere skud, mens han går på Lundtoftegade på Nørrebro. 5. maj 2013: En 17 årig mand bliver skudt i hovedet på klodshold, mens han sidder på en bænk i Tingbjerg. 9. december 2013: En 22-årig mand bliver dræbt af skud, mens han sov i en lejlighed i Næstved. 30. august 2011: En 24 årig mand bliver dræbt med 15-20 skud på Amerikavej på Vesterbro. 10. marts 2011: En 19 årig mand bliver skudt ned og dræbt på Storegårdsvej 20 i Husum/Brønshøj. 13. marts 2011: En 19 årig mand bliver ramt af skud i ryggen på hjørnet af Blågårdsgade og Korsgade på Nørrebro. 3. april 2011: En 19 årig mand bliver ramt af 2 skud i overkroppen, da en gerningsmand med en maskinpistol affyrede 8 skud mod ham i Folehaven i Valby. 20. april 2010: En 22-årig mand bliver ramt af skud i Køge, da han sad som passager i en bil. Oversigten er baseret på offentlig omtale skudsager med dødelig udgang. Skudssager med sårede og knivdrab er ikke medtaget.

De seneste 10 år er mindst 31 unge blevet dræbt af skud. Langt hovedparten af ofrene har anden etnisk baggrund end dansk, og en stor del af sagerne bunder i forskellige konflikter i bandemiljøet. I flere sager er ofrene dog enten helt tilfældigt udvalgte eller har kun en perifer tilknytning til banderne.

De mange skuddrab på unge ryster politikerne på Christiansborg.

»Det tyder på en hel vild forråelse, hvor unge mennesker har mistet respekten for det at tage liv. At tage liv er jo den værste forbrydelse, og det er en forfærdelig tilstand, at nogen vil gå så langt,« siger Peter Skaarup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

Han efterlyser nye initiativer fra regeringen til bandebekæmpelse, når partierne i den kommende tid skal forhandle et nyt politiforlig.

Et skudhul i Lundtoftegade, hvor en 19-årig mand blev dræbt af skud i 2013. Foto: Nikolai Linares

Antallet af skuddræbte unge vokser, til trods for at partierne på Christiansborg har indført den ene bandepakke efter den anden.

Zoneforbud, udvisninger, dobbelt straf for bandekriminalitet og udsættelse af kriminelles familier er blot nogle af de tiltag, der er indført de senere år. Men det er åbenbart ikke nok.

»Vi har i mange år lagt et polititryk på banderne, og vi sætter dem i fængsel, lige så snart vi kan komme til det, men det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Vi har ikke fundet den metode, der holder det her nede,« siger Karina Lorentzen, retsordfører for SF, der kalder de mange skuddrab en »uhyggelig udvikling«.

Hun mener, at der skal gøres mere for at hjælpe folk ud af bandemiljøet, og at der skal sættes hårdere ind over for for unge, der er på vej ind i de kriminelle miljøer.

Et skydevåben der blev brugt til at dræbe den 16-årige Servet Abdija i 2017. Han havde angiveligt ingen forbindelser til kriminelle miljøer og var tilsyneladende et tilfældigt offer. Sagen er stadig uopklaret. Foto: Københavns Politi

Den unge alder kendtegner ikke alene ofrene for skuddrab, men også personerne med fingeren på aftrækkeren. I 51 procent af de sager, hvor der fældes dom for drab med skydevåben, er gerningsmanden mellem 19 og 29 år.

Det fremgår af analyserapporten 'Typer af drab i Danmark', som Justitsministeriets Forskningskontor udgav tidligere i år.

Naser Khader, der er retsordfører for De Konservative, siger, at Danmark er på vej mod »svenske tilstande«, men han mener samtidig, at situationen kunne være langt værre, hvis ikke Folketinget havde indført de mange lovpakker mod banderne.

»Det kunne have været meget værre. Fængslerne er fyldt med de her typer. Det skal vi huske. Men det er vigtigt, at vi konstant har fokus på at bekæmpe bander, for det er ligesom ukrudt. Hvis du lader stå til, skyder det op igen. Det er hårde straffe, flere betjente, forbyggende arbejde,« siger han.