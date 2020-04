Sydøstjyllands Politi har foretaget en omfattende efterforskning af en mystisk sag om et muligt drab på en 38-årig hesteopdrætter fra Midtjylland.

9. december blev Iben Salling Syrik fundet død ved et sommerhus i Vesterlund, der ligger nær Thyregod. Hun lå i et udendørs spabad.

Sagen blev fra begyndelsen taget meget alvorligt af Sydøstjyllands Politi, der har brugt mange resourcer på sagen.

»Vi har afhørt snart 2.000 personer. Det er en sag, hvor alle sten bliver vendt,« siger vicepolitiinspektør Carsten Thostrup til B.T.

Iben Salling Syrik var mor til en fem år gammel dreng. Hun var fraskilt og boede i familiens fritidshus sammen med sønnen.

Hun var passioneret springrytter og levede af at handle med heste, som hun købte og solgte. Hun havde tidligere haft firmaet Syrik Horses Aps, som ifølge cvr-registeret blev opløst i april 2019.

Måneden efter blev hendes holdingselskab opløst ved frivillig likvidation.

Firmaet havde hun drevet fra en stor landejendom uden for Horsens. Ifølge politiet kørte hun en personbil af mærket BMW med registreringsnummer CK 30844.

Hun gav sidste livstegn fra sig i en telefonsamtale søndag den 8. december 2019. Op af formiddagen mandag den 9. december blev hun fundet død af et familiemedlem.

Politiet har siden brugt store rescourcer på at kortlægge, hvilke personer og mulige vidner, der har befundet sig i området i det døgn.

»Vi starter med det sommerhusområde, hvor det er sket. Samtlige naboer, genboere og hele kvarteret derude er blevet forhørt. Dernæst taxaer og busselskaber. Vi har talt med rigtig mange mennesker, som har været gennem området i det tidsrum,« siger Carsten Thostrup, der er vicepolitiinspektør ved Sydsøstjyllands Politi.

Den første obduktionserklæring gav ikke noget entydigt billede af, hvad Iben Salling Syrik var død af, eller hvordan det var sket.

Til at begynde med omtalte politiet hesteopdrætterens død som et mistænkeligt dødsfald, men af en dødsannonce som hendes familie indrykkede fremgik det, at de pårørende var overbeviste om, at deres familiemedlem var blevet slået ihjel.

Den 17. marts slog Sydsøstjyllands Politi fast i en pressemeddelelse, at sagen bliver behandlet som en drabssag.

´Gennem hele efterforskningen har vi arbejdet ud fra, at hun er blevet dræbt og der er foretaget rigtig mange efterforskningsskridt af forskellig karakter i sagen. Der er skrevet over 1.800 rapporter og vi behandler fortsat sagen, som en drabssag,' udtalte politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.

Politiet har bedt borgere henvende sig, hvis de har en viden om enten sagen eller om Iben Salling Syrik.

»Vi har modtaget en del henvendelser, men desværre ikke noget, der har ført til et gennembrud,« siger Carsten Thostrup.

Politiet har indsamlet overvågning, indhentet masteoplysninger fra teleselskaberne og foretaget en lang række andre efterforkningsskridt, som politiet ikke ønsker at løfte sløret for af hensyn til efterforskningen.

Kort tid efter Iben Salling Syrik blev fundet død, foretog politiet anholdelse af en person.

Vedkommende blev dog løsladt uden at blive stillet for en dommer, men er stadig sigtet i sagen og har fået beskikket en advokat.

At en person er sigtet, er dog ikke ensbetydende med at politiet har opklaret sagen, siger Carsten Thostrup.

»Det er ikke ualmindeligt, at man i en indledende fase af en efterforskning foretager anholdelse af personer, der er tæt på den dræbte,« siger han.

Politiet er stadig interesseret i at høre fra personer, der mener at have et kendskab til sagen eller den dræbte. Oplysninger kan indgives til politiet ved at ringe 114.