Det er nok de færreste, der ligefrem holder af at blive stoppet af politiet.

Men alligevel må man sige, at reaktionen var særlig ekstrem for to personer i en Audi Rs5, da de i weekenden blev bragt til standsning.

De valgte nemlig at flygte i 40 kilometer, og det var med en alt for højt fart.

Det skriver JydskeVestkysten.

Episoden fandt sted ved grænsen i Padborg, hvor Udlændingekontrolafdeling Vests automatiske nummerpladegenkendelsessystem registrerede en stjålet bil.

Derfor blev der sendt en patrulje efter bilen, men først tæt på Kolding fik politiet kontakt til Audi Rs5'eren.

Her forsøgte man at bringe den til standsning, men modsvaret fra bilisten var at sætte farten op.

Meget op.

»Den kører så med over 200 kilometer i timen det meste af vejen til Vissenbjerg på Fyn, hvor en patrulje fra Fyns Politi får standset den. To personer løber fra bilen, hvorefter en betjent får fat i den ene og den anden må standses ved hjælp af en hund,« siger politikommissær Anders Ahrenst til JydskeVestkysten.

Bilen viste sig at være stjålet, og begge personer er blevet sigtet.