To udspekulerede tyve plyndrede ifølge politiet flere end 200 elever på danske efterskoler for deres computere, telefoner og andre værdigenstande.

Det skete typisk om aftenen, mens eleverne var væk fra deres værelser på efterskolerne og højskolerne i det vestlige Danmark.

Det oplyser Østjyllands Politi, efter at der nu er rejst tiltale mod de to 25-årige mænd fra Aarhus.

De omfattende tyverier fandt ifølge sagens anklager især sted i foråret og sommeren 2018. Her blev der stjålet værdier for omkring to millioner kroner fra 30 forskellige skoler i Jylland og på Fyn. Tyverierne er gået ud over flere end 200 elever.

»Der er tale om organiseret og planlagt tyveri, hvor man bevidst er gået efter bærbare computere. Vi har i vores efterforskning nogle indikationer på, at de stjålne effekter hurtigt er blevet sendt ud af Danmark. Men der tegner sig ikke et entydigt mønster af, hvor tyvekosterne er endt henne,« siger anklager Jhin Lee fra Østjyllands Politi til B.T.

Det er primært elevernes eget udstyr og ikke skolernes, som er blevet stjålet.

Mændene nægter sig skyldige i anklagen. Tyverierne stod på i omkring et halvt år, før de mistænkte gerningsmænd blev anholdt.

Det er noget, som man har gjort på samme måde igen, igen og igen Anklager Jhin Lee

Første tyveri i det lange anklageskrift fandt sted 5. januar på en efterskole i Bjerringbro. Her stjal gerningsmændene ni bærbare computere og andet elektronisk udstyr til en værdi på i alt 40.000 kroner.



Samme mønster fulgte gerningsmændene de næste måneder ved flere lignende indbrud på jyske efterskoler. Største udbytte fik tyvene i Bramming den 13. marts, hvor de slap af sted med 42 bærbare og en PlayStation til i alt 362.000 kroner.

Først 12. juni klappede fælden. En elev opdagede en mand, der sneg sig rundt på en efterskole i Hammerum ved Herning. Kort efter kunne skolen konstatere, at der var stjålet flere computere og trådløse høretelefoner.

En patrulje skyndte sig til området, og på Århusvej ved Silkeborg fandt betjentene to mænd ved en bil i et skovstykke.

Politihunde på stedet snusede sig efterfølgende frem til kosterne fra efterskolen, der lå gemt i skoven, og begge mænd blev anholdt og sigtet for tyveri.

Efterforskerne har siden kædet de to personer sammen med tyverier på i alt 30 efterskoler.

Da tyverierne er foregået i mange forskellige områder i Jylland og på Fyn, har flere politikredse assisteret Østjyllands Politikreds i efterforskningen af sagen.



»Desværre er der nok ikke udsigt til, at særligt mange af de over 200 bestjålne elever skal regne med at kunne få deres stjålne effekter tilbage. Det gælder vist kun for de koster, som politihundene snusede sig frem til ved anholdelsen,« tilføjer anklager Jhin Lee.

Han mener, at der er tale om organiserede tyverier.

»Det er noget, som man har gjort på samme måde igen, igen og igen. Vi er ikke tvivl om, at det er nogen, som indgår i et professionelt netværk. Ellers ville man ikke være i stand til at afsætte så mange computere, så hurtigt som det er sket her,« siger han.

Retsmøderne mod de to tiltalte begynder 25. januar, og der er afsat fem retsdage til sagen.