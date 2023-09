De var egentlig dukket op for at vise deres utilfredshed med den højreradikale gruppe Generation Identitær.

Men det debatmøde, som den islamfjendske gruppering havde planlagt på baren Musen og Elefanten i København, blev aflyst.

Alligevel troppede omtrent 200 demonstranter fra hovedsageligt den venstreradikale gruppering ANTIFA og Kommunistisk Parti op foran Musen og Elefanten torsdag først på aftenen.

Som moddemonstration dukkede koranafbrænderen Lars Theilade op med en megafon, og så fik de 200 demonstranter én at rette slagordene »Nazisvin« og klassikeren »Ingen racister i vores gader« mod.

Lars Theiade placerede sig – godt flankeret af et stort antal betjente – midt imellem ANTIFA og Kommunistisk Parti, der stod adskilt med 50 meters mellemrum, og sådan blev opstillingen for aftenens demonstration.

Lad vær med at følg efter mig!

Demonstrationen udviklede sig aldrig voldeligt. Få af demonstranterne viste hurtigt, at de ikke kun holder sig til slagord og rolig samtale, men også bruger mere intimiderende værktøjer.

»Lad vær med at følg efter mig!« lød det fra 18-årige Anton mod to demonstranter, der i flere minutter konsekvent fulgte ham i hælene med omkring en halv meters afstand og ignorerede hans forespørgsel.

Anton var efter eget udsagn dukket op for at se demonstrationerne udspille sig. Han sympatiserer med nogle af Generation Identitærs holdninger, men havde ikke planer om at deltage i mødet, hævdede han overfor til B.T efter skænderiet med de to demonstranter.

De to demonstranter havde tydeligvis opsnuset, hvor hans sympati lå alligevel.

»Det var fordi mit knæ gjorde lidt ondt.,« sagde demonstranten, som kort før havde fulgt Anton i hælene med en tændt cigaret.

Og det løste du ved at følge efter ham?

Demonstranten, der præsenterede sig som Thorbjørn, svarede med et fåmælt »Ja«, inden han lod B.Ts reporter vide, at han ikke var interesseret i, at samtalen skulle fortsætte.

Tavst ANTIFA

B.T ville meget gerne have spurgt demonstranterne fra ANTIFA om, hvorfor de var dukket op for at demonstrere mod et aflyst møde, men ingen af de sortklædte og ofte maskerede demonstranterne hos ANTIFA ville udtale sig til B.T.

Demonstranterne fra Kommunistisk Parti udviste større talelyst.

Mødet er jo aflyst. Hvorfor er I dukket op alligevel?

»Det er vigtigt at sende et signal om, at der ikke er plads til nazister og fascister i København og alle andre steder for den sags skyld,« sagde demonstranten Asbjørn fra Kommunistisk Parti.

Imens blev Lars Theilade for en kort stund ikke overdøvet af pibekoncerten mod ham, og fra megafonen gjaldede det: »FLERE racister i vores gader!«

Hvis jeres mål er, at der ikke er nogen, som skal lytte til Lars Theilades budskaber, skaber I så ikke mere opmærksomhed, når I står og demonstrere mod én enkel mand?

»Nej, for så var der dukkede en masse medier op, og hans buskaber havde stået uimodsagt. Det er vigtigt, at vi sender et klart modsvar til det, han repræsenterer. Han bruger sin ytringsfrihed. Vi bruger vores,« sagde Asbjørn.

Nogle timers råben og én enkel afbrændt koran senere, tog Lars Theilade hjem, og de fleste af betjentene trak sig. Demonstranterne rettede derefter fokus mod baren, hvor debatmødet skulle have fundet sted, inden også de forlod gaden.

Københavns Politi oplyser, at der ikke blev foretaget nogle anholdelser under dagens demonstration.

