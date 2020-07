Hvad, der skulle have været en hyggelig fest for 20 mennesker, endte i stedet med at komme så meget ud af kontrol, at det nu er blevet en sag for politiet.

Mandag så den 21-årig vært for festen sig nemlig nødsaget til at anmelde episoden. Det skriver Dagbladet Holstebro, der har talt med politikommissær ved lokalpolitiet i Holstebro Knud Lauridsen.

Til mediet fortæller han, at den 21-årige mand via Facebook havde inviteret 20 venner til at svinge forbi festivitasen på Händelsvej.

Rygterne om festen spredte sig dog, og pludselig havde den unge mand i stedet 60 personer på besøg.

Politikommissæren beretter, at nogle af gæsterne var så vanskelige at styre, at den 21-årige besluttede at lukke festen ned.

Men her opstod så det næste problem: En af de gæster, der rent faktisk var inviteret, havde fået stjålet 500 kroner. Selv havde han mistet to ure, et headset, et par solbriller, playstationspil og flere andre genstande.

»Der er i alt forsvundet værdier for omkring 18.000 kroner,« fortæller Knud Lauridsen.

Nu forsøger politiet at finde frem til alle festgængerne - både de inviterede og de 40 andre. Har man oplysninger i sagen, opfordres man kan at kontakte lokalpolitiet på 1-1-4.