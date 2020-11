Københavns Byret har afsagt dom i en udløber af sagen, som politiet har kaldt Operation Goldfinger.

I en udløber af en stor narkosag, som politiet har kaldt Operation Goldfinger, er en 66-årig mand torsdag blevet fundet skyldig i groft hæleri.

I Malmø tog han imod 20 millioner kroner, hvorefter han rejste til Polen for at veksle pengene til euro. Missionerne blev fuldført, da han afleverede de mange euro til sin kontakt i Malmø.

Dommen i Københavns Byret lyder på fængsel i tre år.

Manden har under sagen nægtet sig skyldig, men domsmandsretten mener, at han foretog adskillige rejser til Polen for at veksle penge, og at han måtte vide, at de stammede fra kriminalitet.

Færgebilletter viser, at han 15 gange rejste fra Ystad til Polen og 18 gange den modsatte vej.

I sagen var der rejst tiltale om hæleri med 60 millioner kroner. Men så langt rækker beviserne ikke, oplyser retsformanden, dommer Jens Stausbøll.

Med en arabisk tolk ved sin side lytter den tætbyggede og gråhårede Josef Al-Assaf til begrundelsen for dommen.

Han, der er irakisk statsborger, bor i Sverige. Han satte ikke sine ben på dansk jord i forbindelse med de mange pengetransporter. Alligevel finder retten, at der er dansk strafmyndighed. Det skyldes, at han måtte være klar over, at pengene byggede på kriminalitet begået i Danmark, lyder konklusionen.

Hans kontakt afleverede de omvekslede penge i to souvenirbutikker i København, som ifølge anklagemyndighedens påstand var centrale i en narkoligas pengetransaktioner.

15 personer er tiltalt i selve hovedsagen. Her er der rejst tiltale om indsmugling af i alt ni ton kokain gennem en lang periode. Denne sag indledes ved Københavns Byret i december. Anklagemyndigheden har rejst påstand om, at flere bør straffes med mere end fængsel i 16 år.

Med torsdagens dom er der faldet afgørelser i fire udløbere.

En buschauffør er blevet dømt for hæleri ved at køre godt 30 millioner kroner til Makedonien via sit eget busselskab.

En lettisk kvinde har fået fængsel i ti år for deltagelse i indsmugling af 162 kilo kokain. Og hustruen til en af de tiltalte i den store sag er blevet straffet med to år. Hun brugte fem millioner, der stammede fra kriminalitet.

/ritzau/