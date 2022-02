En 20-årig mand bliver onsdag 11.30 fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Her er han sigtet for at have sendt en mail med bombetrusler til Retten i Aarhus.

Det var den 20-årige selv, der tog kontakt til Østjyllands Politi og fortalte om sine planer, oplyser politiet til B.T.

»Vi bliver kontaktet af manden tirsdag, hvor han fortæller, at han har sendt en mail, hvor han truer med at sprænge Retten i Aarhus i luften,« fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til B.T.

Politiet tjekkede efter, og rigtigt nok havde de modtaget mailen med bombetruslerne fra den 20-årige, hvorfor han blev anholdt kort tid efter.

»Vi kender personen fra tidligere for lignende forhold,« fortæller Jakob Christiansen også.

Hvad disse forhold konkret omhandler, vil Østjyllands Politi ikke svare på.

B.T. følger sagen.