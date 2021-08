For to år siden mistede 20-årige Sofie Frydensbjerg livet på grusom vis på bostedet Bifrost i Vejle.

Den multihandicappede kvinde blev efterladt af plejepersonalet i et skoldhedt badekar. Hendes torso var fyldt med andengradsforbrændinger, og hun havde opkast i munden og svælget, da hun blev fundet livløs.

Den frygtelige sag fik Vejle Kommune til at bestille en ekstern undersøgelse af Bifrost. Nu er resultatet klar – og rapporten indeholder en sønderlemmende kritik af bostedet fra både forældre og ansatte, skriver Vejle Amts Folkeblad.

»Prikken over i’et bliver dødsfaldet (Sofie Frydensbjers, red.). Ringer til centerleder, er meget utryg og bekymret,« udtaler en forælder til et barn på Bifrost i et bilag til rapporten, der er udarbejdet at konsulentfirmaet Genitor og blev offentliggjort af kommunen fredag.

Den anonyme forælder fortæller videre, at vedkommende savnede et møde, hvor bostedet ville oplyse, hvordan svigt a la det, der kostede Sofie Frydensbjerg livet, kunne undgås i fremtiden.

Centerlederens reaktion var alt andet end forstående.

»Bliver latterliggjort – (centerleder siger): dette er ikke nødvendigt,« lyder det fra forælderen.

Andre forældre oplyser, at de selv opdagede deres børn i farlige situationer – uden at personalet greb ind.

»Mange børn har ligget alene i et badekar – det var ikke et særtilfælde,« fortæller en forælder i bilaget til rapporten.

I det hele taget tegner den nye rapport et billede af et bosted med massive udfordringer.

Fagligheden lader meget tilbage at ønske, og flere medarbejdere beskriver afdelingslederen som 'kontrollerende og overvågende'.

»Neurofagligheden er nærmest fraværende på Bifrost. Vurderingen er, at hovedparten af de medarbejdere, der har gennemgået den neuropædagogiske opkvalificering, i praksis har opgivet at arbejde målrettet neurofagligt på Bifrost,« skriver Genitor i rapporten, som kan læses i sin helhed her.

Ifølge konsulenthuset risikerer de kritisable forhold at gå ud over børnene.

»Med målgruppen på Bifrost (børn og unge med handicap, red.) kan forstyrrelser af denne art have negative konsekvenser for barnet, der har behov for en struktureret og kontinuerlig tilgang, skriver Genitor.

Rapporten indeholder hele 17 anbefalinger til, hvad der skal gøres, og Vejle Kommune vil 'gøre det nødvendige', udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen (R) i en pressemeddelelse.

»Vi har med undersøgelsen fået afdækket, at der er alvorlige udfordringer og et væsentligt genopretningsbehov på Bifrost. Det kræver handling på flere fronter,« siger han.

Sofie Frydensbjerg døde, da hun blevet efterladt uden opsyn i et skoldhedt karbad. Foto: Privat Vis mere Sofie Frydensbjerg døde, da hun blevet efterladt uden opsyn i et skoldhedt karbad. Foto: Privat

Sofie Frydensbjergs mor Karin Frydensbjerg har tidligere stået frem med datterens historie i B.T., i det håb, at det kunne forhindre lignende tragedier.

Hun fortalte, at Sofie grundet sit handicap ikke havde noget sprog, og at hun fysisk var ude at stand til selv at hive sig op af badekarret, der var fyldt med glohedt vand.

»Det er forfærdeligt at tænke på. Det er frygteligt, og jeg forsøger at overbevise mig selv om, at hun ikke led. At hun besvimede. Ellers kan jeg ikke holde ud at tænke på det,« sagde Karin Frydensbjerg

En 24-årig kvinde – som var i praktik på Bifrost som pædagogstuderende og havde ansvaret for at holde øje med Sofie Frydensbjerg, da hun døde – blev i marts idømt for uagtsomt manddrab ved Retten i Kolding.

Hun fik en bøde på 6.000 kroner. Sofie Frydensbjergs forældre får ikke erstatning for tabet af datteren.