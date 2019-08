Faren til Marie Sæther Østbø kritiserer både norsk og sydafrikansk politi for deres efterforskning af datterens forsvinden.

Marie Sæther Østbø blev sidst set i live i 18. april 2018. Vidner så hende på stranden i den sydafrikanske by Sedgefield. Kort tid efter blev stranden ramt af et voldsomt uvejr, og siden har den 20-årige kvinde fra Stavanger været sporløst forsvundet.

Politiet arbejder med to teorier: Enten er hun blevet kidnappet på stranden, eller også er hun drevet væk med strømmen. Hendes far, Atle Østbø, er dog ikke i tvivl om, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.

»Det er sket noget kriminelt, i og med at hun ikke kom tilbage på hotellet. Marie ville aldrig været stukket af,« siger Atle Østbø til NRK.

Han er meget kritisk over for det arbejde, både norsk og sydafrikansk politi har foretaget for at finde hans datter, og derfor rejser han snart til Sydafrika:

»Det bliver ikke på ferie. Det bliver for at være en slags privat efterforsker,« siger Atle Østbø.

Marie Sæther Østbøs sko og mobiltelefon blev fundet på stranden sammen med en kasket, der ikke tilhørte hende. Alligevel har efterforskningen lagt størst vægt på teorien om, at hun er druknet, og det er en fejl, mener hendes far.

»Vidner har forklaret, at hun var ude i vandet og kom tilbage igen og tog sine sko på. De skal have set hende følge efter dem mod hotellet. Hun er ikke gået tilbage igen for at tage sig en svømmetur,« siger Atle Østbø, som har oprettet organisationen 'Get Marie home'.

Det norske kriminalpoliti, Kripos, har fået teknikere til at åbne Marie Sæther Østbøs telefon, og her mener faren, at der er gjort flere fund, som det sydafrikanske politi burde undersøge nærmere.

Blandt andet rummer den oplysninger om en mand med en hund, som var på stranden og kom gående mod Marie Sæther Østbø kort tid før, at hun forsvandt.

I de sydafrikanske medier er der sat spørgsmålstegn ved, om manden med hunden er identisk med den mand, der tidligere i år blev sigtet for at dræbe sin nabo. Han boede ikke langt fra stranden, hvor Marie forsvandt, og han har angiveligt nævnt hendes navn under et retsmøde, oplyser NRK.

Atle Østbø mener at vide, at det lokale politi på den baggrund nu 16 måneder efter har fået flere ressourcer til at efterforske sagen. Men både norsk og sydafrikansk politi kunne have gjort mere i sagen på et tidligere tidspunkt, mener han.

Kommunikationschef i Kripos Ida Dahl Nilssen forstår godt farens frustrationer.

»Vi har fuld forståelse for, at pårørende mener, det går for langsomt,« siger hun.

Nilssen forklarer, at Kripos har været i Sydafrika for at gennemgå de digitale spor og efterretningsdokumenter, men at det i sidste ende er sydafrikansk politi, der efterforsker sagen.

»Dette er en sydafrikansk efterforskning. Vi kan bare bistå. Vi er afhængig af at have et godt forhold til politiet dernede for at kunne gøre det. Vi vurderer hele tiden, om der er noget mere, vi kan gøre, så det er ikke rigtigt, at vi har afsluttet efterforskningen. Vi er klar til at bistå sydafrikansk politi, hvis de har behov for det,« siger hun.