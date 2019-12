En 20-årig mand er i dag blevet idømt to og et halvt års ubetinget fængsel.

Det sker, efter Østjyllands Politi i september i år fandt en halvautomatisk maskinpistol gemt i en taske under en seng i mandens forældres hjem i Risskov.

I første omgang var det slet ikke våben, som havde politiets interesse.

Tidligere samme dag havde nogle betjente standset en bil i den nordlige del af Aarhus. Her opdagede man, at manden, der sad i bilen, var i besiddelse af både hash og kokain. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Derfor besluttede man at ransage den 20-åriges lejlighed.

Her fandt de cirka syv kilo hash i en taske og mange tusinde kroner i kontanter. Derudover lå der også våben i form af baseballbat, kniv og en totenschlæger, en form for håndvåben, i lejligheden.

Men politiet fandt også ud af, at manden ofte opholdt sig hos sine forældre. De besluttede derfor at besøge adressen i Risskov.

Her fandt de maskinpistolen og flere patroner gemt under sengen.

Noget, forældrene ikke kendte til.

I retten tilstod den tiltalte 20-årige mand alle forhold.

»En maskinpistol med flere patroner isat kan forårsage stor skade, og jeg er derfor tilfreds med, at politiet har fjernet et voldsomt skydevåben fra gaden, og at gerningsmanden har fået en længere fængselsstraf,« lyder det fra specialanklager Dorthe Lysgaard.

»Samtidigt er jeg tilfreds med, at politiets effektive efterforskning har gjort, at der falder dom under tre måneder efter, at den 20-årige blev anholdt,« fortsætter hun.