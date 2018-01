Den 20-årige Anders Klinkby Rostbøll, der har været savnet siden natten til lørdag, er fundet død i Ringkøbing Fjord.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det var en helikopter, der fandt ham. Og så fik vi ham bjerget fra Ringkøbing Fjord. Det var fra et lavvandet område med en masse siv og buskads, så han havde været svært at finde, hvis ikke vi havde haft helikopteren,« siger Mette Helm fra Midt- og Vestjyllands Politi til BT.

»Vi har ikke noget, der tyder på, at der skal være tale om en forbrydelse, så vi arbejder med teorien om, at det er en tragisk ulykke. Vi har haft den unge mands forældre til at bekræfte, at det er ham, der er blevet fundet,« forklarer vagtchefen.

Den 20-årige blev fundet tæt ved det sted, hvor Vonå har sit udløb i fjorden, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Anders Klinkby Rostbøll blev senest set klokken 2 natten til lørdag på Vester Strandgade i Ringkøbing, hvor han stod uden for baren Shooters.

Anders Klinkby Rostbøll havde aftalt at sove hos en ven, men dukkede aldrig op. Han vendte heller ikke hjem til sin bopæl i Thorsted ved Ulfborg. Derfor valgte hans forældre lørdag klokken 14 at kontakte politiet.

Efterfølgende blev en stor eftersøgning igangsat for at finde Anders Klinkby Rostbøll. Her var politi, lokale, venner og familie ude og lede efter den 20-årige. Og det var den eftersøgning, som nu har givet resultat, da Anders Klinkby Rostbøll søndag blev fundet omkommet.