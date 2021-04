Det var tilsyneladende et sammenstød mellem to kriminelle grupperinger, der endte med knivstikkeri.

En 20-årig mand er onsdag blevet stukket ned under et slagsmål ved Holbæk Station.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 17.33.

Manden blev ramt i låret og er uden for livsfare.

- Det er to grupper, der kommer op at slås, og det ender med, at en mand bliver stukket med en kniv i låret, fortæller vagtchef Boye Rasmussen.

Efter knivstikkeriet afspærrede politiet området ved stationen. Togdriften var en overgang indstillet, mens hundepatruljer søgte efter spor langs togskinnerne.

Vagtchefen kender ikke motivet til slagsmålet.

- Der er formentlig tale om to kriminelle grupper, der i længere tid har ligget i konflikt med hinanden, men det er noget, som den videre efterforskning må vise, siger Boye Rasmussen.

Politiet har midt på aftenen endnu ikke anholdt nogen i sagen.

/ritzau/