En 20-årig mand er ved Retten på Frederiksberg idømt 16 års fængsel for et drab og to drabsforsøg under et slagsmål i Akacieparken i Valby. Efterforskningen af sagen førte til, at en deltager i slagsmålet, blev tiltalt og idømt 12 års fængsel for sammen med andre at have solgt 12,7 kilo kokain. (Arkivfoto) Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix