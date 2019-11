En 20-årig mand blev onsdag aften skudt ned i Taastrup.

Han blev alvorligt såret, men han meldes at være i stabil tilstand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Den 20-årige mand blev ramt af flere skud, da han befandt sig ud for Morelhaven 1 i Taastrup onsdag aften ved 22-tiden.

Ifølge politiet tyder det på, at skyderiet skete som en del af et opgør i det kriminelle miljø.

»Umiddelbart ligner det et opgør i det kriminelle miljø, men vi er på et meget indledende stadie i efterforskningen, og det er alt for tidligt at sige noget om motiverne bag,« siger politikommissær Henrik Hougaard i pressemeddelelsen.

Til politiet har vidner beskrevet to maskerede mænd som de mulige gerningsmænd.

Inden skyderiet sad de i en mørk bil på parkeringspladsen foran gerningsstedet, hvor de angiveligt ventede på nogen.

Kort efter skudepisoden modtog politiet en anmeldelse om en brændende bil, der holdt på Soderupvej i Fløng omkring 10 kilometer fra Morelhaven.

Politiet vurderer, at det er sandsynligt, at bilen er gerningsmændendes flugtkøretøj.

Vidner til bilbranden har forklaret, at de så to biler - en lille lys og en større mørk bil - køre fra stedet.

Hvis du har set de mulige gerningsmænd eller noget mistænkeligt op til skyderiet - eller hvis du ved noget om det mulige flugtkøretøj - så beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.