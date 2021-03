En 20-årig mand er mandag eftermiddag blevet overfaldet og formentlig stukket med en kniv af en gruppe unge personer.

Det voldsomme drama fandt sted i en togvogn på Odsherredsbanen i det vestsjællandske.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

TV 2 beskrev sagen først.

»Vi fik en anmeldelse via 112 om, at en ung mand var blevet overfaldet af en gruppe unge mennesker i togvognen,« siger vagtchef Boye Rasmussen til B.T.

»Meldingerne gik på, at den unge mand havde fået nogle knivstik, og han er også kørt på hospitalet for behandling for nogle knivstik i den ene arm,« siger den vagthavende.

Han oplyser videre, at den 20-årige mand er uden for livsfare.

Politiet er nu ved at se nærmere på sagen, og efterforskningen er i gang.

Selvom det endnu ikke står klart, hvad der ledte til det voldelige overfald, så har Midt- og Vestsjællands Politi en god idé om, hvad overfaldet har grobund i.

»Vi har to grupperinger i Holbæk, som ikke kan lide hinanden. Og vi regner med, at det her er en forlængelse af det,« siger Boye Rasmussen.

Efter overfaldet stak de seks-otte personer, som anmeldelsen gik på stod bag, af fra toget.

Politiet har efterfølgende været på stedet for at sikre sig beviser og snakke med de vidner, som overværede overfaldet, oplyser vagtchefen.

B.T. følger sagen.