Et brutalt overfald den 11. maj 2021 endte med at koste Tobias Sebastian Jørdal livet – blot 20 år gammel.

Overfaldet blev begået i Horsens af fire unge mænd, der i december blev tiltalt for vold med døden til følge af anklagemyndigheden.

I denne uge – onsdag 2. februar – begyndte retssagen, skriver Horsens Folkeblad.

Her skal de fire mænd fra Vejle, på henholdsvis 22, 22, 25 og 30 år, stilles for et nævningeting ved Retten i Horsens.

Overfaldet skete på bagkant af et røveriforsøg, hvor de fire mænd mødtes med Tobias Sebastian Jørdal i Sølvgade.

Da det viste sig, at han ikke havde noget af værdi på sig, blev han offer for brutal kriminalitet.

Anklageskriftet beskriver, hvordan han blev sprøjtet i ansigtet med peberspray og slået bevidstløs.

Herefter blev han smidt i bagagerummet på gerningsmændenes bil, hvor han blev overhældt med energidrik.

Bilen (hvori Tobias Sebastian Jørdal lå, red.) kørte efterfølgende galt på Nørretorv i Horsens, hvor de fire sigtede stak af fra bilen og efterlod Tobias Sebastian Jørvel hjælpeløs tilbage.

Overfaldet pådrog Tobias Sebastian Jørvel blødninger i hjernen. Den 17. maj blev han erklæret død på Aarhus Hospital.

Mændene har været varetægtsfængslet siden maj.

I løbet af fem retsdage (med start 2. februar, red.) skal nævningetinget ved Retten i Horsens tage stilling til, om de fire mænd kan gøres ansvarlige for Tobias Sebastian Jørvels død.

Sagen er en nævningesag, hvorfor det er implicit, at anklageren vil kræve fængselsstraf på fire år eller mere.

Efter planen vil der falde dom 24. februar. Horsens Folkeblad oplyser, at alle fire mænd – efter deres oplysninger – nægter sig skyldige i sagen.