Næsten 10 forskellige punkter i én og samme sigtelse.

Den 20-årige mand, som mistænkes for at have kørt en politibetjent ned i Aarhus fredag aften, fremstilles i grundlovsforhør mandag klokken 13.

Her præsenteres han for en række sigtelser for overtrædelse af både straffeloven og færdselsloven.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 13.00, hvor vi fremstiller en 20-årig mand, der sigtes for en række overtrædelser af straffeloven og færdselsloven i forbindelse med et alvorligt færdselsuheld i Aarhus fredag aften.

Den 20-årige sigtes både for vold mod tjenestemand, for forsætlig fareforvoldelse og uagtsom legemsbeskadigelse under særlige skærpende omstændigheder, fremgår det.

Eller sagt på en anden måde: For overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 252 og § 249, 2. pkt.

Derudover sigtes han for flugt fra et færdselsuheld, hærværk af betydeligt omfang og for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 10, jf. § 126, stk. 1, nr. 4 og § 118, stk. 1.

Det fremgår også af pressemeddelelsen, at politiet vil anmode om lukkede døre under retsmødet.

En 31-årig politibetjent blev alvorligt kvæstet, da han fredag aften blev ramt af en vanvidsbilist i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj ved Aarhus.

Ulykke skete klokken 18.14, da betjenten var i færd med at lægge såkaldte stop sticks på vejen. Formålet var at stoppe bilisten, men i stedet kørte han betjenten ned og flygtede fra stedet.

Umiddelbart efter ulykken var betjenten i kritisk tilstand, men han meldes nu stabil. Han er dog stadig i koma.

B.T. følger sagen...