Østjyllands Politi fik mandag klokken 17.42 en anmeldelse om, at en medarbejder på et pizzeria på Bystævnet i Lystrup var blevet overfaldet.

Medarbejderen havde bedt to unge mænd, der var gæster på restauranten, om at vise coronapas. Det havde de ikke, og derfor ville de tage maden med i stedet.

Kort efter satte de sig alligevel indenfor, og da medarbejderen endnu en gang forlangte at se deres coronapas, blev de to mænd aggressive og opfarende.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Kort efter kom en tredje mand til stedet. Ifølge medarbejderen slog den ene af mændene ham pludseligt i ansigtet, og da en anden medarbejder forsøgte at hjælpe, slog en af mændene også ud efter ham.



Til sidst stak de tre mænd dog af fra restauranten, og de var ikke på stedet, da politiet kom frem.

Onsdag opdagede en betjent på en patrulje i Lystrup en 20-årig mand, som han genkendte fra overvågningsbilleder, som politiet havde indhentet i forbindelse med voldsepisoden.



Den 20-årige blev i efteråret sidste år prøveløsladt efter at have afsonet en dom for vold, og han blev derfor fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Ifølge sigtelsen slog han medarbejderen i ansigtet.

Den 20-årige blev derfor varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig og kærede kendelsen, oplyser politiet på Twitter.