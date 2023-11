Nordsjællands Politi har modtaget en anmeldelse om knivstikkeri i Helsingør.

En 20-årig mand er mandag blevet stukket i skulderen med kniv.

Det bekræfter vagtchefen David Eckert til B.T.

Knivstikkeriet er sket på Kronborg Ladegårdsvej i Helsingør.

Den unge mand er meldt uden for livsfare og skaderne har på intet tidspunkt været af alvorlig karakter.

»Vi er fortsat massivt til stede og vil være det endnu,« forklarer vagtchefen til B.T.

»Der er flere hypoteser i spil. Vi går lige nu ud fra, at der har været tale om noget tumult i et intern opgør eller et røveri.«

Vagtchefen understreger dog, at det ikke er banderelateret.

B.T. følger sagen.