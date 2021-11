Onsdag aften blev en 20-årig mand sigtet for at kaste grøntsager og æg efter forbipasserende i Aarhus C.

En mandlig cyklist kontaktede onsdag klokken 21.43 politiet og fortalte, at føreren af en bil havde kastet æg efter ham på Nørre Allé i Aarhus C.

Ifølge cyklisten havde bilisten rullet vinduet ned og helt umotiveret kastet mindst et æg efter ham – dog uden at ramme.



Kort efter anmeldte en kvinde, at nogen i en bil havde kastet en rødbede eller lignende efter hende, da hun gik ved Vesterbro Torv.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



En patrulje fik lidt efter kontakt til den omtalte bil på Havnegade.

Bag rattet sad en 20-årig mand, som nægtede at kende til grøntsagskasteriet, men da der lå en rødbede i bunden af bilen, blev han alligevel sigtet for at forstyrre den offentlige orden.



Ud over rødbeden lå der også nogle poser med kokainrester i bilen, og han blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.



Da bilisten ifølge flere vidner flere gange havde lavet hjulspin, blev han også sigtet for generende og forstyrrende kørsel.