Da en 20-årig mand overfaldt en kvinde i 40'erne ved Taastrup Torv mandag eftermiddag, gik det voldsomt for sig.

Så voldsomt, at han stak kvinden med kniv i halsen så hun fik hjertestop. Kvinden blev senere genoplivet af redningsfolk.

Det er netop kommet frem ved et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor den 20-årige mand er sigtet for forsøg på manddrab. Han nægter sig skyldig.

Anklageren er af den opfattelse, at den 20-årige mand er psykisk syg og derfor skal have en mentalundersøgelse.

Hun ville også gerne have dørlukning til grundlovsforhøret, da den tiltalte endnu ikke har afgivet forklaring, og sagen fortsat er på et tidligt stadie, hvor Anklagemyndigheden heller ikke kan udelukke, at der er andre gerningsmænd på fri fod.

Det mente dommeren dog ikke var tilstrækkelige argumenter for at lukke dørene. Grundlovsforhøret fortsætter derfor med åbne døre.

Opdateres...

Lyt til det seneste afsnit af B.T.s podcast her: