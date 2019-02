En nu 20-årig mand er idømt forvaring for vold, voldtægt og andre seksuelle forbrydelser over for to piger på nu 17 år.

»Det er ret usædvanligt, at en 20-årig mand bliver idømt forvaringsstraf, men ud fra sagens karakter, mandens fortid og retslægerådets vurdering af den dømtes mentale tilstand, var det rettens afgørelse, siger anklager John Catre Nielsen i en pressemeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter:

»Vi er meget tilfredse med dommen, der viser, at der er tale om meget alvorlige personfarlige forbrydelser mod mindreårige.«

Det var et enigt nævningeting i Retten i Holbæk, der mandag idømte manden, der har portugisisk statsborgerskab, forvaring og derudover udvisning fra Danmark for bestandigt.

Den tiltalte anses for at være så farlig for sine omgivelser, at retten har valgt at dømme ham til forvaring i stedet for en almindelig fængselsstraf.

Forvaring bruges, når fængsel vurderes ikke at være tilstrækkeligt. Forvaring indebærer indespærring på ubestemt tid.

Han er dømt for forhold tilbage i 2016, da de to dengang 13-14 årige piger blev udsat for voldtægt og vold af den på det tidspunkt 17-18 årige mand. I retten har han forklaret, at han ikke var klar over deres alder.

I rækken af forbrydelser, som han er fundet skyldig i, indgår også, at han på et tidspunkt satte ild til en af pigernes hår.

I det ene tilfælde delte gerningsmanden en videooptagelse af voldtægten, hvorfor der i dommen også indgår en sag om distribution af børneporno.

Derudover blev manden dømt for i flere tilfælde at have haft seksuelle forhold med i alt tre piger, der alle var under 15 år på gerningstidspunktet.

I tiden fra 2016 frem til dommen er den 20-årige blevet idømt fængselsstraf i andre sager for voldtægt, vold og røveri, hvilket også indgik i rettens samlede vurdering af sagen.

Også en gang tidligere er han blevet dømt for voldtægt. Den sag drejede sig om overfald på en pige i en kælder.

Manden ankede dommen med det samme. Han er fortsat frihedsberøvet under ankesagen, der senere vil blive bedømt i Østre Landsret.