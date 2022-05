Den 37-årige mand, der er sigtet for med vilje at have kørt en bil af vejen, hvorefter en 20-årig mand kom til skade og nu er i koma, skal forblive varetægtsfængslet.

Det har Vestre Landsret afgjort fredag.

På Twitter skriver den nordjyske anklagemyndighed, at landsretten har stadfæstet byrettens kendelse – og den 37-årige har dermed ikke fået medhold i, at hans varetægtsfængsling er uberettiget.

Varetægtsfængslingen de næste fire uger står derfor ved magt.

Ulykken, som hele sagen drejer sig om, skete natten til onsdag. Der var tale om en voldsom ulykke.

Fire personer forulykkede i en bil i Aalborg. Heraf var den ene blevet slynget ud af bilen, mens føreren sad fastklemt.

Det er personen, der blev slynget ud af bilen, der er blevet lagt i kunstig koma, meldte politiet onsdag. Han betegnes som svært tilskadekommen og i kritisk tilstand.

Fredag eftermiddag er der intet nyt om hans tilstand, oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

I forbindelse med ulykken valgte politiet også at foretage en anholdelse af den føromtalte 37-årige mand. Efter at flere vidner snakkede med Nordjyllands Politi, tegnede der sig nemlig et billede af, at bilen var blevet påkørt af en anden bil.

Efterfølgende meldte anklagemyndigheden ud, af manden er sigtet for »at have bragt andre menneskers liv i fare ved med vilje at have kørt en bil af vejen, så en 20-årig mand nu ligger i kunstigt koma.«

Lederen af efterforskningen, politikommissær Kenneth Rodam, kan fredag ikke sige noget nyt i sagen. I hvert fald ikke andet end, at efterforskningen pågår.

Han har tidligere sagt, at noget tyder på, at bilerne har været involveret i en form for road rage.