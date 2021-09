En 21-årig mand blev overfaldet foran sygehuset i Herning onsdag 3. marts 2021.

Her blev han blandt andet stukket flere gange i ryggen med en kniv.



En 20-årig mand blev mandag anholdt i sagen og sigtet for drabsforsøg.

Tirsdag blev han i et grundlovsforhør ved retten Herning varetægtsfængslet indtil 20. oktober, hvor også to andre personer i samme sag udløber.

Ved tirsdagens grundlovsforhør fandt retten frem til, at der alene var begrundet mistanke om grov vold.

Den 20-årige mand er den tredje person, som er sigtet i sagen.

To andre mænd, en 19-årig og en 26-årig, er også blevet sigtet for drabsforsøg. De sad i forvejen varetægtsfængslet for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse.

Ifølge Midt- og Vestjyllands er der i sagen tale om et internt opgør i det kriminelle miljø Herning.

Den 20-årige mand nægter sig skyldig i sagen.