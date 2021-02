En mand på 20 år mistede natten til lørdag livet i en trafikulykke i Thy.

Kort før klokken halv fem lørdag morgen – nærmere bestemt klokken 04.27 – ringede en bilist 112, fordi han havde ramt en cykel og muligvis også en person.

Ulykken skete på Aalborgvej i Vesløs, hvor den unge mand stod på vejen, formentlig i færd med at samle sin cykel op, da han blev påkørt af en 29-årig mandlig bilist.

»Da vi kommer frem til stedet, kan vi konstatere, at bilisten ganske rigtigt har ramt cyklen og en ung mand. Han er død på stedet,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jesper Brøndum og tilføjer, at det er en tragisk hændelse, hvor en række uheldige omstændigheder fik den værst tænkelige udgang.



»Det er en mørk og lige landevej, og vi regner med, at den 20-årige er væltet på cyklen. Bilisten kommer kørende og blænder ned for en lastbil, og han har ingen chance for at se den unge mand, som er et stykke ude på kørebanen,« forklarer vagtchefen.

En bilinspektør har undersøgt både ulykkesstrækningen og bilen nærmere, ligesom der rent rutinemæssigt er blevet taget blodprøver af både føreren og cyklisten.

Vagtchefen understreger dog, at der ikke er noget, der tyder på, at der er tale om spritkørsel.

De pårørende er underrettet.