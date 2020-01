En 20-årig mand er nytårsnat anholdt for at skyde med et bomberør efter en anden person.

Det oplyser Sydjyllands Politi til B.T.

»Vi fik en anmeldelse om, at han skød med et bomberør direkte mod den anden person, og det medførte, at der gik ild i offerets jakke, og han fik svitset noget af sit hår,« lyder det fra vagtchefen tidlig onsdag morgen.

Han understreger, at der ikke er tale om slem tilskadekomst.

Anmeldelse om, at 20 årig mand - i Toftlund - skød med et bomberør direkte mod person, hvorved der gik ild i personens jakke. Den 20 årige er derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af straffeloven. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 1, 2020

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

På Twitter skriver politikredsen desuden:

'Anmeldelse om, at 20 årig mand - i Toftlund - skød med et bomberør direkte mod person, hvorved der gik ild i personens jakke. Den 20 årige er derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af straffeloven. Vagtchefen.'

Episoden sker bare få dage efter, at der på Nørrebro i København har været en del hændelser med ungde mænd, der har skudt med fyrværkeri efter hinanden. Det har fået debatten om fyrværkeri til at blusse op rundt om i landet, fordi nogen mener, at det bør forbydes.