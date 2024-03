En 20-årig mand, som Midt- og Vestjyllands Politi mener, har forbindelse til skyderiet i Herning onsdag aften, er blevet anholdt.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Onsdag aften blev en 22-årig mand ramt af skud. Han blev indlagt på hospitalet og er torsdag stadig i kritisk tilstand.

Ifølge politiet havde den 22-årige sårede mand sammen med en endnu ukendt formodet gerningsmand til hensigt at dræbe to andre.

Men under hændelsen, der fandt sted både i og udenfor Super Kiosken Gl. Landevej 155 i Herning, blev den 22-årige selv ramt og ligger nu altså i koma.

Uden han var til stede blev den sårede mand fremstillet i et grundlovsforhør in absentia. Ifølge TV Midtvest er han sigtet for drabsforsøg, hvilket han nægter sig skyldig i.

Den 20-årige, som blev anholdt torsdag, meldte sig selv og blev anholdt uden dramatik, lyder det.

Ifølge politiet vil han formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Angiveligt skulle to yderligere medgerningsmænd fortsat være på fri fod – og politiet opfordrer dem til at melde sig selv.

Ifølge politiet er hændelsen et internt opgør mellem de fire personer.