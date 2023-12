En kvinde på 20 år er onsdag aften varetægtsfængslet i en sag om forberedelse af et terrorangreb.

Det skriver Ritzau.

B.T. var tidligere onsdag til stede i retten Retten på Frederiksberg, hvor kvinden blev fremstillet i grundlovsforhør.

Hun er den fjerde af i alt syv mistænkte, der er blevet anholdt efter en omfattende politiaktion torsdag.

PET mistænker dem for at have planlagt et terrorangreb i Danmark.

Konkret er der tale om et netværk, »der har været i gang med at forberede terrorhandlinger«, sagde operativ chef i PET, Flemming Drejer, under et pressemøde på dagen for anholdelsen.

Blandt de øvrige mistænkte i sagen er en 19-årig kvinde, en 29-årig mand og en midaldrende mand, som også har været fremstillet i grundlovsforhør.

Den 29-årige mand er siden blevet løsladt, mens de to andre er blevet varetægtsfængslet frem til 8. januar.

Den 20-årige, som i dag er varetægtsfængslet, blev anholdt tirsdag aften, da hun ankom til Danmark efter en rejse i udlandet.

Hun er én ud af fire, der er blevet varetægtsfængslet in absentia.

Det er endnu uklart, hvad de involverede i sagen er mistænkt for, da grundlovsforhørene er blevet holdt bag såkaldt dobbeltlukkede døre. Det betyder blandt andet, at offentligheden ikke må få kendskab til sigtelsen.

Opdateres ..