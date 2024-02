En 20-årig kvinde er torsdag blevet idømt udvisning for at stjæle printerpatroner til en værdi af 4290 kroner.

Tyveriet fandt sted i Bilka i Vejle, oplyser anklager Sanne Olsen i Sydøstjyllands Politi.

Her gik kvinden, der kommer fra Litauen, ind med en taske, som hun havde foret med stanniol – en såkaldt 'russerpose'.

Stanniolen gør det muligt at tage varer med alarmer ud af butikken, uden at alarmsystemet lyder, forklarer Sanne Olsen.

Den hjemmelavede taske får Sydøstjyllands Politi til at vurdere, at tyveriet var planlagt, og derfor blev kvinden også idømt 30 dages ubetinget fængsel, som hun nu skal afsone i et arresthus, inden hun sendes ud af landet.

»Hun forklarede i retten, at hun kom til Danmark, natten før hun blev anholdt i går. Hun havde ikke nogle penge eller noget med sig, så hun skulle begå tyveriet for at kunne sælge printerpatronerne og købe mad og overleve,« siger Sanne Olsen.

Kvinden har forklaret, at hun købte en rulle stanniol i en anden butik, inden hun tog i Bilka for at stjæle printerpatroner.

Tyveriet blev opdaget af en butiksagent.

Det er uklart, hvorfor kvinden i første omgang valgte at tage til Danmark, og hvor hun har opholdt sig, inden hun blev anholdt.

»Hun har ingen tilknytning til Danmark overhovedet. Når hun så får en ubetinget frihedsstraf, er der hjemmel til at få hende udvist.«

»Der blev lagt væk på, at hun kom til Danmark alene for at begå kriminalitet.«

Ifølge Sanne Olsen har kvinden ingen bekendte i landet. Hun har forklaret, at hun havde tænkt sig at spørge tilfældige mennesker på gaden, om hun kunne bo hos dem.

Kvinden fik sin dom under et grundlovsforhør ved Retten i Kolding torsdag formiddag.

Hun har indrejseforbud i seks år.