En kvinde er blevet idømt betinget fængsel for at have snydt mere end 40 personer gennem tre år.

Det skete onsdag ved Retten i Holbæk, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen lød på betinget fængsel i 1 år og 6 måneder med vilkår om 250 timers samfundstjeneste.

Kvinden blev dømt ved retten for at have vildledt og bedraget mere end 40 personer fra hele landet siden 2017.

I pressemeddelelsen lyder det, at kvinden har franarret personlige oplysninger, dankortoplysninger, bankoplysninger og cpr-numre. Disse har hun så misbrugt og udnyttet.

»Det har været en meget omfattende sag med mange forhold og mange forurettede. Fremgangsmåden har blandt andet været at bruge kortoplysninger til at oprette konti på MobilePay, hvorfra hun har købt varer eller overført penge til sin egen konto,« siger politikommissær Martin Eise Eriksen, der er leder af efterforskningssektionen for økonomisk kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi, og tilføjer:

»Desuden har den nu dømte fået adgang til de forurettedes netbank, så hun kunne overføre penge til sin egen konto eller til venners konti.«

Politiet har efterforsket sagen siden 2017, hvor man i alt har indsamlet mere end 250 forhold, som omfatter bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Beløbene, som kvinden fuskede med, strækker sig mellem nogle hundrede kroner og 20.000 kroner.

»En så omfattende sag tager lang tid at løfte i retten, og derfor har sagen også strakt sig over flere retsmøder, end det oprindeligt var tiltænkt,« siger anklager Pernille Bach Fredin fra Midt- og Vestsjællands Politi og tilføjer:

»Kvinden blev samlet set dømt for at have bedraget sig til mere end 250.000 kroner i de mange forhold, og retten lagde i dommen netop vægt på det store antal forhold, der blev begået over længere tid, og på, at der er tale om systematisk kriminalitet af organiseret karakter til en betydelig samlet værdi.«

Dommen forudsætter, at kvinden ikke begår noget strafbart i en prøvetid på to år fra den endelige dom. Derudover skal hun udføre 250 timers ulønnet samfundstjeneste – alt i mens hun er under opsyn af Kriminalforsorgen.