En kvinde blev anholdt kort efter Men In Black-demonstration i Aarhus lørdag aften.

Den 20-årig er sigtet for vold eller trusler om vold mod en tjenestemand, oplyser Østjyllands Politi.

Hun havde gjort an til at kaste sten efter politiet et lille stykke fra Mølleparken, hvor demonstrationens syv kilometer lange rute havde sin ende.

Demonstrationen sluttede omkring klokken 21 lørdag aften.

Ud over den anholdte har der ikke været optræk til voldelige episoder. En del kanonslag er blevet kastet undervejs, men politiet ved ikke præcis, hvor mange det drejer sig om.

Arrangørerne bad undervejs demonstranterne om omgående at stoppe med at kaste dem. Hvis ikke det skete, så ville demonstrationen blive lukket ned. Det lyttede man til.

»Vi har hele vejen igennem haft en god dialog med arrangøren, der har givet udtryk for, at man ønskede en fredelig demonstration. Derfor var det også positivt at se, at man tog det ansvar på sig, da der opstod uro undervejs,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Også i pressemeddelelsen beskrives demonstrationen som forholdsvis fredelig.

»Vi var godt forberedt, og vores dialogbetjente havde en god kontakt til demonstranterne hele vejen igennem. Så efter vores opfattelse forløb demonstrationen relativt fredeligt,« siger Brian Voss Olsen.