En 20-årig mand forsøgte at flygte fra politiet i Vendsyssel mandag eftermiddag.

Biljagten varede 35 minutter, inden den sølvgrå Peugeot blev stoppet af politiet.

Det skriver TV 2 Nord.



Under flugten kørte manden 150 kilometer i timen i en zone, hvor han kun måtte køre 50 kilometer i timen.

I forsøget på at stoppe den unge mand smed politiet sømmåtter foran bilen for at standse den.

Det lykkedes at punktere bilens dæk i Hjallerup, efter den lange biljagt.

På grund af bilens høje hastighed har Nordjyllands Politi udover at anholde manden også beslaglagt bilen.

»Manden er anholdt, og bilen er beslaglagt, da vi har en formodning om, at der er tale om vanvidskørsel,« siger vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup til TV 2 Nord.

Den vilde jagt startede, da en patrulje fandt bilen mistænkelig, fortællter vagtchefen.

Det fik dem til at forsøge at stoppe den.

Men i stedet for at følge betjentenes anvisninger kørte bilisten fra stedet i høj fart.

I alt hjalp fem til seks patruljebiler til med at få standset den 20-årige.

Mandens flugt startede i Vrå og gik over Tårs, Østervrå og til Hjallerup.

Politiet har taget en blodprøve på manden, da man mistænker, at han har drukket alkohol.