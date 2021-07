En 20-årig mand, der var anklaget for voldtægt af en jævnaldrende kvinde, er blevet frifundet.

Det har retten i Aarhus i dag afgjort. Det skriver Østjyllands Politi.

I sagen var en 20-årige mand tiltalt for at have voldtaget og blufærdighedskrænket en dengang 19-årig kvinde på en sommerhustur.

I retslokalet var begge parter enige om, at de havde samleje i sommerhuset på Djursland natten til den 12. marts, men de var langt fra enige om, om kvinden havde givet samtykke til sex eller ej.

Ifølge kvinden har hun ikke givet samtykke til sex.

»I voldtægtssager er det meget ofte vanskeligt at løfte bevisbyrden, da der typisk kun har været to personer – tiltalte og forurettede – til stede ved episoden. Hvis de to personer har modstridende forklaringer, så er det dybest set påstand mod påstand. Så skal der foretages en troværdighedsvurdering, der også er vanskelig,« siger specialanklager ved Østjyllands Politi, Jesper Rubow, i en pressemeddelse.

Og netop de modstridende forklaringer ser ud til at have været afgørende for sagens udfald.

I hvert fald vurderede to ud af tre dommere i sagen, at begge parters forklaringer var troværdige. I pressemeddelelsen fra Østjyllands Politi fremgår det, at dommerne derfor har ladt den »rimelige tvivl« komme tiltalte til gode.

Anklagemyndigheden vil nu tage stilling til, om dommen skal ankes til landsretten.

Samtykkelovgivningen, som et flertal af Folketingets partier står bag, trådte i kraft 1. januar i år, og i følge de nye regler kræver samleje samtykke fra de involverede parter.