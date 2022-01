Var hjælpen kommet meget senere, havde en 20-årig mand formentlig været død.

Og så havde politiet stået med en drabssag i stedet for en sag om drabsforsøg. Et drabsforsøg, som en anden 20-årig mand netop er blevet sigtet og varetægtsfængslet for at stå bag.

Drabsforsøget fandt sted ved 14.30-tiden 15. december i en lejlighed i Søborg. Her blev det 20-årige stukket med kniv i en sådan grad, at han blev så alvorligt såret, at han kun overlevede på baggrund af »hurtig og kompetent lægehjælp«.

Efter at være blevet stukket formåede den 20-årige selv at bevæge sig fra lejligheden og ud på gaden, hvor han hurtigt efter blev kørt til behandling på et hospital.

En person er blevet ført væk iført en hvid dragt. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En person er blevet ført væk iført en hvid dragt. Foto: Presse-fotos.dk

Umiddelbart efter knivoverfaldet anholdt politiet en 17-årig, som fortsat er mistænkt i sagen.

Både den 17-årige og den 20-årige er nu sigtet for at stå bag. Og sidstnævnte er netop blevet varetægtsfængslet i fire uger.

»Knivoverfaldet er sket i et miljø, hvor der ikke er megen hjælp at hente for politiet. Så det er på baggrund af minutiøs efterforskning, at den mistænkte i dag blev stillet over for en dommer,« siger anklager Robert Rafn om sagen.

Den 20-årige nægter sig skyldig og har også kæret varetægtsfængslingen, hvilket betyder, at landsretten nu skal tage stilling til, om man er enig med byrettens beslutning om fængsling.