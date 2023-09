Tirsdag morgen stødte en række skoleelever i Holstebro på et noget overraskende fund i et skovområde.

I en pose fandt eleverne fra Nørre Boulevard Skolen nemlig tusindvis af piller.

Eleverne gik til skolens personale, og senere på dagen kunne Midt- og Vestjyllands Politi så sigte en 20-årig mand for besiddelse af mere end 18.000 piller af typen Tramadol med henblik på videreoverdragelse.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

B.T. vil gerne sætte et større fokus på misbrug af Tramadol og andre piller blandt unge. Har du eller dit barn haft et misbrug? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

»Det er naturligvis alvorligt, når man finder så stor en mængde piller – ikke mindst, når det sker så tæt på en uddannelsesinstitution,« siger politikommissær Knud Lauridsen og fortsætter:

»Derfor handlede vi også resolut og iværksatte omgående en efterforskning af sagen, og det er derfor meget tilfredsstillende, at vi allerede få timer efter anmeldelsen, kunne anholde den formodede gerningsmand.«

Den 20-årige mand er blevet fremstillet i grundlovsforhør og er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Tilbage står politiet med store roser til eleverne, der fandt posen med piller.

»Eleverne handlede helt efter bogen ved omgående at kontakte skolens personale uden selv at kigge nærmere på posens indhold. Elevernes og skolens hurtige reaktion er uden tvivl medvirkende årsag til, at vi så hurtigt får anholdt den formodede gerningsmand,« siger politikommissær Knud Lauridsen.