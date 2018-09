Endnu har politiet ikke afklaret, om der er noget, som underbygger vidners påstande om skudtrusler mod skole.

Aabenraa. Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt en 20-årig elev på et uddannelsessted i Aabenraa. Eleven har ifølge vidner truet med at udføre et skoleskyderi.

Anholdelsen foregik ifølge politiets kommunikationsrådgiver Helle Lundberg uden dramatik, og manden var ikke bevæbnet.

Den 20-årige har ifølge vidner truet med, at flere navngivne personer ville blive skudt, og at det skulle foregå på skolen.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har man ifølge Helle Lundberg endnu ikke klarlagt, om der er noget, som underbygger påstandene i anmeldelsen.

Derfor har man heller ikke taget stilling til, hvorvidt der er grundlag for at bede Retten i Sønderborg om at varetægtsfængsle den 20-årige.

/ritzau/