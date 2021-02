En mand på 20 år mistede natten til lørdag livet i en trafikulykke i Thy.

Det skriver Nordjyske.

Ulykken skete på Aalborgvej i Vesløs, hvor den unge mand stod på vejen, formentlig i færd med at samle sin cykel op, da han blev påkørt af en 29-årig mandlig bilist.



Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi forklarer til Nordjyske, at bilisten ikke havde en chance for at undgå påkørslen.